Ил-76. В РФ согласны только на расследование "преступления Киева". ГУР: Хамское заявление

Песков, комментируя слова Зеленского о необходимости международного расследования, сказал, что "однозначно", но для проверки "преступлений" Киева

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов назвал "хамским" заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что в рамках международного расследования падения самолета Ил-76 должно проверяться "преступление Киева". В эфире телемарафона Юсов напомнил, что речь идет о российском военном самолете, который не должен был привлекаться к операции по обмену пленными.

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Песков прокомментировал российским пропагандистам заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина будет настаивать на международном расследовании инцидента.

"Если он подразумевает международное расследование преступных действий киевского режима – оно однозначно нужно", – сказал Песков.

Юсов отметил, что Россия постоянно цинично манипулирует темой военнопленных и использует ее как предмет давления на Украину и для дестабилизации ситуации в Украине.

"В этот раз мы снова наблюдаем такую ситуацию. Для того, чтобы убедиться, что на самом деле произошло, учитывая, с кем мы имеем дело, президент Владимир Зеленский объявил о необходимости проведения международного расследования, привлечения международных экспертов-расследователей", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что Украина со своей стороны готова предоставить всю имеющуюся информацию и способствовать этому расследованию, "чего, к сожалению, пока не подтверждает Россия".

"Мы видели это хамское заявление Пескова о том, что, мол, международная комиссия будет расследовать только преступления Украины. Ну, извините, мы говорим сейчас о факте падения российского военного самолета, который по определению не должен был перевозить украинских военнопленных. Это военный самолет, который имеет на вооружении пушку 23 мм, который перевозил ракеты и БК, в том числе для стратегической авиации, для комплексов С-300 и С-400, живую силу противника", – отметил Юсов.

24 января в Белгородской области России упал российский Ил-76. В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого самолета были якобы украинские военнопленные. В ГУР сказали, что у них нет проверенной информации о том, кто именно находился на борту, но подтвердили, что в этот день, действительно, должен был состояться обмен пленными.

Пропагандисты РФ опубликовали списки 65 военнопленных, которые якобы были на борту, однако там есть имена людей, обмененных еще 3 января. В ГУР говорят, что не будут комментировать данные пропагандистов – списки должны обнародовать официальные структуры РФ.

Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании.

СБУ открыла уголовное производство по факту падения Ил-76 – по статье о нарушении законов и обычаев войны.

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