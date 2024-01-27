"Нет трупов, ничего нет". Буданов: Ни одна сторона не может сказать, что случилось с Ил-76

"Если это произошло, как утверждает РФ, то почему скрывала несколько дней и по состоянию на данный момент скрывает и дальше трупы?" – спросил Буданов

Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

После падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области РФ до сих пор не показала "усеянные труппами поля", хотя была должна это сделать, чтобы продолжать максимально обвинять Украину в авиакрушении. Об этом в интервью на телемарафоне заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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"К сожалению, надо констатировать, что то, что там произошло – до конца не может ни одна сторона ответить. Позиция России понятна – во всем винить Украину, при том, что есть ряд непонятных для такой позиции факторов. Прежде всего – то, что они не показали поля, усеянные трупами и останками, как должны были показать, чтобы максимально обвинить Украину", – сказал Буданов.

Но, по его словам, "даже этого нет", потому ситуация остается непонятной.

"Если это произошло, как утверждает РФ, то почему Россия скрывала несколько дней и по состоянию на данный момент скрывает и дальше трупы? Она же должна была показать это на весь мир: "Смотрите, украинцы – убийцы!". Ну нет трупов, ничего нет", – заявил начальник ГУР.

Вчера секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов сообщил, что Россия после длительной паузы все же предоставила список якобы находившихся на борту военнопленных – сослалась на перечень, опубликованный ранее пропагандистами. Украина подтвердила, что этих людей планировали обменять. Однако опрошенные родственники бойцов из упомянутого списка не увидели на видео пропагандистов с фрагментами тел особых признаков, указывающих на их родных.

24 января 2024 года в Белгородской области упал российский Ил-76. Таких РФ имеет на вооружении около 100.

В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого самолета были якобы украинские военнопленные. В ГУР сказали, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту, но подтвердили, что в этот день, действительно, должен был состояться обмен пленными, к тому же один из самых больших.

Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании. Спикер Кремля Песков сказал, что РФ согласна только на расследование "преступления Киева".

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