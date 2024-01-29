ГУР об обмене пленными: Рабочие группы работают, в ближайшее время могут быть результаты

Андрей Юсов отметил, что Украина заинтересована в расследовании авиакрушения Ил-76 и параллельно будет продолжать процесс обмена пленными

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Рабочие группы по обмену пленными продолжают работать и коммуницировать, это дает военной разведке основания полагать, что результаты будут "в ближайшее время". Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в интервью Радио Свобода.

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"Рабочие группы продолжают общаться, и переговорщики коммуницируют. Это дает основания полагать, что в ближайшее время мы все же будем иметь новые результаты", – сказал он.

Юсов добавил, что ситуация с падением Ил-76 негативно повлияла на обменный процесс – речь идет о категоричной позиции РФ: "Она была сразу обнародована, пропагандисты отработали по методичкам".

Представитель ГУР отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы выяснить оперативные обстоятельства авиакрушения Ил-76 и параллельно продолжать процесс возвращения домой украинских защитников и защитниц, а также гражданских, которые находятся "в основном в крайне тяжелых условиях".

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов выразил убеждение, что, несмотря на падение Ил-76, в ближайшее время все же состоится новая операция по обмену. Он также подчеркнул, что РФ до сих пор не показала "усеянные труппами поля", хотя должна была бы это сделать, чтобы продолжать максимально обвинять Украину в авиакатастрофе.

24 января в Белгородской области России упал российский транспортный самолет Ил-76, который оккупанты используют для перевозки военных грузов.

В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого Ил-76 были якобы украинские военнопленные. В ГУР заявили, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту Ил-76, но подтвердили, что действительно был запланирован обмен пленными между Украиной и РФ, "который не состоялся".

Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что Украина будет настаивать на международном расследовании.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что вбросами о якобы гибели украинских пленных на борту Ил-76 россияне пытаются уменьшить помощь Украине от партнеров.



Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения Ил-76: расследование осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса о нарушении законов и обычаев войны.

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