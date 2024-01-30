Россия не изъявляла желания передать тела пленных ВСУ, которые якобы были на Ил-76 – ГУР

Андрей Юсов (Фото: LIGA.net)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил в комментарии Суспильному, что Россия не проявляла готовности передать Украине тела ее погибших военнопленных, якобы находившихся на борту транспортного самолета Ил-76.

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"Что там были наши пленные — это заявление России и пока только с их слов мы можем анализировать. Пока нет готовности по передаче тел с той стороны. Однако с нашей стороны такая работа продолжается. Если подтвердится самое худшее, сделаем все возможное, чтобы забрать наших защитников со щитом или на щите", – сказал он.

Разведка предполагает, что самолет мог перевозить и оружие, и людей. Пленных россияне могли использовать как "живой щит". При этом реакция Москвы и обстоятельства крушения были провокационными: она не сообщала, что будет перевозить пленных самолетом, а над Белгородом не был объявлен режим тишины.

"Учитывая, что самолет был загружен на треть, по их версии, там могли быть и припасы, потому что для этого этот самолет преимущественно и использовался. Там могли быть и боеприпасы, и люди — это могло быть как живой щит, поэтому нужно тщательно выяснять. Работа в этом направлении продолжается", – сказал Юсов.

24 января в Белгородской области России упал российский транспортный самолет Ил-76, который оккупанты используют для перевозки военных грузов.

В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого Ил-76 были якобы украинские военнопленные. В ГУР заявили, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту Ил-76, но подтвердили, что действительно был запланирован обмен пленными между Украиной и РФ, который "не состоялся".

Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что Украина будет настаивать на международном расследовании.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что вбросами о якобы гибели украинских пленных на борту Ил-76 россияне пытаются уменьшить помощь Украине от партнеров.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения Ил-76: расследование осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса о нарушении законов и обычаев войны.

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