Зеленский: Это 50-й обмен за время большой войны. В общем вернули 3035 украинцев

Сегодня Украине удалось освободить из российского плена еще 207 человек, среди которых 180 рядовых и сержантов, а также 27 офицеров

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что за время полномасштабного вторжения России уже произошло 50 обменов, в ходе которых освободили 3035 украинцев. Он также подчеркнул, сегодня во время обмена военнопленными Украина освободила 207 человек, среди которых 27 офицеров.

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Зеленский отметил, что 31 января состоялся уже 50-й обмен за время полномасштабной войны. В целом Украине удалось вернуть из плена 3035 человек.

"Сегодня удалось освободить из российского плена еще 207 украинцев. 180 рядовых и сержантов. 27 офицеров. Почти половина – защитники Мариуполя", – подчеркнул глава государства.

Он рассказал, что среди освобожденных – военные Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, подразделений Государственной пограничной службы и Национальной полиции.

"207 ребят скоро будут дома, с родными. 207 семей уже счастливы", – подытожил он.

Глава государства поблагодарил за обмен начальника разведки Кирилла Буданова, главу Службы безопасности Украины Василия Малюка, министра внутренних дел Игоря Клименко, секретаря координационного штаба Дмитрия Усова и главу Офиса президента Андрея Ермака.

Обмен пленными (Фото: ОП)

3 января 2024 года состоялся 49-й с начала большой войны обмен военнопленными: освобождены 230 украинских воинов и гражданских. Это был самый масштабный обмен, он прошел впервые с августа 2023 года.

Тогда же Россия пыталась дезинформировать, будто в Украину вернулись не 230 пленных, а 173 – мол, за каждого освобожденного летом командира из Азовстали нужно было отдать 15 россиян. В Украине опровергли очередной российский фейк.

24 января в Белгородской области России упал российский транспортный самолет Ил-76, который оккупанты используют для перевозки военных грузов.

В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого Ил-76 были якобы украинские военнопленные. В ГУР заявили, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту Ил-76, но подтвердили, что действительно был запланирован обмен пленными между Украиной и РФ, "который не состоялся".

30 января представитель ГУР Юсов заявил, что Россия не проявляла готовности передать Украине тела ее погибших военнопленных, якобы находившихся на борту транспортного самолета Ил-76.

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