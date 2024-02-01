Ил-76. Украина просила о возвращении тел якобы погибших пленных. РФ на это не идет – ГУР

Представитель военной разведки подчеркнул, что потому и нужно международное расследование – выяснить, что и кого на самом деле перевозил самолет

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Украина обращалась к России по поводу возвращения тел военнопленных, якобы погибших на борту Ил-76, однако страна-агрессор пока не реагирует на эти запросы. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Он назвал этот вопрос "чрезвычайно сложным и драматичным". Подчеркнул, что состоявшийся 31 января масштабный обмен военнопленными стал "почти завершением" сорванной операции в день падения Ил-76. В рамках вчерашнего обмена домой вернулись украинцы, которых должны были обменять 24 января – за исключением 65 человек из списка якобы находившихся на борту самолета.

Юсов подчеркнул, что в Украине статус этих 65 воинов, которых россияне объявили погибшими, не менялся – они до сих пор считаются военнопленными.

"Насчет информации о гибели – да, Украина обращалась и продолжает обращаться по поводу передачи тел. Пока что российская сторона на это не идет. Поэтому остается актуальным требование нашего государства о проведении беспристрастного международного расследования относительно не только обстоятельств падения самолета Ил-76, а что на самом деле находилось внутри – были ли там люди, был ли там боекомплект, кто там находился, кроме экипажа", – сказал представитель ГУР.

24 января 2024 года в Белгородской области упал российский Ил-76. Таких РФ имеет на вооружении около 100.

В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого самолета были якобы украинские военнопленные. В ГУР сказали, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту, но подтвердили, что в этот день действительно должен был состояться обмен пленными, к тому же один из самых больших.

В ГУР предполагают, что самолет мог перевозить и оружие, и людей, а пленных россияне могли использовать как "живой щит".

Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании. Спикер Кремля Песков сказал, что РФ согласна только на расследование "преступления Киева".

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