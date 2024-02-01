Авіакатастрофа Іл-76 24 січня. Схеми показали місце падіння літака – фото

На супутникових знімках, які опублікували журналісти, видно слід, який залишив літак під час падіння

Іл-76 (Фото: росЗМІ)

У розпорядженні журналістів Радіо Свобода (Схеми) з’явилися супутникові знімки Planet Labs за 31 січня, на яких видно місце падіння російського військово-транспортного літака Іл-76.

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Зокрема, на знімках видно слід, який залишив літак під час падіння, він простягається приблизно на 500 метрів.

Падіння Іл-76 (Фото: Схеми)

Падіння Іл-76 (Фото: Схеми)

24 січня 2024 року у Бєлгородській області впав російський Іл-76. Тоді у Міноборони РФ заявили, що на борту збитого літака були нібито українські військовополонені.

У ГУР сказали, що не мають у своєму розпорядженні перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту, але підтвердили, що в цей день, дійсно, мав відбутися обмін полоненими, до того ж один із найбільших.

Того ж дня журналісти Радіо Свободи встановили прізвища членів російського екіпажу Іл-76, який впав у Бєлгородській області РФ. Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі.

25 січня представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що до бєлгородського моргу потрапило лише п'ять тіл, що відповідає чисельності особового складу екіпажу борту. Представників Міністерства з надзвичайних справ РФ "фактично вигнали" з місця падіння співробітники Федеральної служби безпеки та російські військові.

26 січня секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов повідомив, що Росія після тривалої паузи все ж надала список військовополонених, які нібито були на борту – послалась на перелік, опублікований раніше пропагандистами. Україна підтвердила, що цих людей планували обміняти. Однак опитані родичі бійців зі згаданого списку не побачили на відео пропагандистів з фрагментами тіл особливих ознак, які вказували б на їхніх рідних.

31 січня Україні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців: 180 рядових і сержантів та 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя.

Президент Зеленський повідомляв, що це був 50-й обмін за час повномасштабної війни. Загалом Україні вдалося повернути з полону 3035 людей.

Також представник ГУР Юсов уточнив, що цей обмін – завершення обміну, який мав відбутися під час авіакатастрофи літака Іл-76 24 січня 2024 року. Він наголосив, що були обміняні всі люди, окрім "списку з 65 осіб, який озвучувала Росія як начебто загиблих".

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