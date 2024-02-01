Авиакатастрофа Ил-76 24 января. Схемы показали место падения самолета – фото

На спутниковых снимках, которые опубликовали журналисты, виден след, который оставил самолет при падении

Ил-76 (Фото: росСМИ)

В распоряжении журналистов Радио Свобода (Схемы) появились спутниковые снимки Planet Labs за 31 января, на которых видно место падения российского военно-транспортного самолета Ил-76.

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В частности, на снимках виден след, покинувший самолет при падении, простирающийся примерно на 500 метров.

Падение Ил-76 (Фото: Схемы)

Падение Ил-76 (Фото: Схемы)

24 января 2024 года в Белгородской области упал российский Ил-76. Тогда в Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого самолета были якобы украинские военнопленные.

В ГУР сказали, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту, но подтвердили, что в этот день, действительно, должен был состояться обмен пленными, к тому же один из самых больших.

В тот же день урналисты Радио Свободы установили фамилии членов российского экипажа Ил-76, который упал в Белгородской области РФ. Гибель по меньшей мере трех из них подтвердили их родственники.

25 января представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что в белгородский морг попало лишь пять тел, что соответствует численности личного состава экипажа борта. Представителей Министерства по чрезвычайным делам РФ "фактически изгнали" с места падения сотрудники Федеральной службы безопасности и российские военные.

26 января секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов сообщил, что Россия после длительной паузы все же предоставила список якобы находившихся на борту военнопленных – сослалась на перечень, опубликованный ранее пропагандистами. Украина подтвердила, что этих людей планировали обменять. Однако опрошенные родственники бойцов из упомянутого списка не увидели на видео пропагандистов с фрагментами тел особых признаков, указывающих на их родных.

31 января Украине удалось освободить из российского плена еще 207 украинцев: 180 рядовых и сержантов и 27 офицеров. Почти половина – защитники Мариуполя.

Президент Зеленский сообщал, что это был 50-й обмен за время полномасштабной войны. В целом Украине удалось вернуть из плена 3035 человек.

Также представитель ГУР Юсов уточнил, что этот обмен – завершение обмена, который должен был состояться во время авиакатастрофы самолета Ил-76 24 января 2024 года. Он подчеркнул, что были обменены все люди, кроме "списка из 65 человек, который озвучивала Россия как якобы погибших".

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