ГУР про Іл-76: До бєлгородського моргу потрапило лише п'ять тіл – це чисельність екіпажу
Після авіатрощі російського військового літака Іл-76 до бєлгородського моргу потрапило лише п'ять тіл, що відповідає чисельності особового складу екіпажу борту. Представників Міністерства з надзвичайних справ РФ "фактично вигнали" з місця падіння співробітники Федеральної служби безпеки та російські військові. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у інтерв'ю Радіо Свобода.
"Представники російського МНС, які приїхали на місце події, були фактично вигнані представниками ФСБ і військовими, і їм не дали можливість здійснити згідно з протоколом огляд місця і локалізацію цієї трощі", – розповів він.
Юсов зауважив, що на відео з місця авіатрощі не видно решток людських тіл.
Представник ГУР повідомив, що згідно з агентурними даними в день падіння літака до бєлгородського моргу потрапило лише п'ять тіл – це число відповідає кількості особового складу екіпажу Іл-76.
У день авіатрощі журналісти Радіо Свобода заявили, що отримали імена шести осіб, які мали супроводжувати цей політ, верифікували їхні посади та приналежність до військової авіації загарбників. Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі.
Заявлена чисельність екіпажу літаків Іл-76 становить шість-сім людей.
Юсов також повідомив, що на Іл-76 мали летіти російські високопосадовці, проте "в останній момент" Федеральна служба безпеки РФ "фактично наказала" їм не сідати на борт.
Представник ГУР заявив, що на борту Іл-76 могли бути як лише ракети до С-300, так і ракети й люди, а авіатроща може бути свідомою провокацією окупантів або "дружнім вогнем" загарбників по своєму ж літаку.
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