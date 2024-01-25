ГУР об Ил-76: В Белгородский морг поступило всего пять тел – это численность экипажа
После авиакрушения российского военного самолета Ил-76 в Белгородский морг попали всего пять тел, что соответствует численности личного состава экипажа борта. Представителей Министерства по чрезвычайным делам РФ "фактически выгнали" с места падения сотрудники Федеральной службы безопасности и российские военные. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в интервью Радио Свобода.
"Приехавшие на место происшествия представители российского МЧС были фактически выгнаны представителями ФСБ и военными, и им не дали возможность осуществить, согласно протоколу, осмотр места и локализацию этого крушения", – рассказал он.
Юсов отметил, что на видео с места авиакрушения не видно останков человеческих тел.
Представитель ГУР сообщил, что согласно агентурным данным, в день падения самолета в Белгородский морг попали всего пять тел – это число соответствует количеству личного состава экипажа Ил-76.
В день авиакрушения журналисты Радио Свобода заявили, что получили имена шести человек, которые должны были сопровождать этот полет, верифицировали их должности и принадлежность к военной авиации захватчиков. Гибель по меньшей мере трех из них подтвердили их родственники.
Заявленная численность экипажа самолетов Ил-76 составляет 6-7 человек.
Юсов также сообщил, что на Ил-76 должны были лететь российские чиновники, однако "в последний момент" Федеральная служба безопасности РФ "фактически приказала" им не садиться на борт.
Представитель ГУР заявил, что на борту Ил-76 могли быть как только ракеты до С-300, так и ракеты и люди, а авиатрость может быть сознательной провокацией оккупантов или "дружественным огнем" захватчиков по своему же самолету.
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- 24 января в Белгородской области России упал российский транспортный самолет Ил-76, который оккупанты используют для перевозки военных грузов.
- В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого Ил-76 были якобы украинские военнопленные. В ГУР заявили, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту Ил-76, но подтвердили, что действительно был запланирован обмен пленными между Украиной и РФ, "который не состоялся".
- Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что Украина будет настаивать на международном расследовании.
- Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что вбросами о якобы гибели украинских пленных на борту Ил-76 россияне пытаются уменьшить помощь Украине от партнеров.
- Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения Ил-76: расследование осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса о нарушении законов и обычаев войны.
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