ГУР про падіння Іл-76: Мали летіти російські VIP-персони, ФСБ наказала скасувати
На російському військовому літаку Іл-76, який упав у Бєлгородській області РФ 24 січня, мали летіти російські високопосадовці. Однак "в останній момент" Федеральна служба безпеки РФ "фактично наказала" їм не сідати на борт. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в інтерв'ю Радіо Свобода.
"На борту справді мали перебувати декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі й будуть названі, матеріали будуть надані в межах міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ фактично наказала їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту", – заявив Юсов.
За його словами, ця інформація була вже з’ясована після того, як авіатроща відбулася.
Юсов також заявив, що на борту Іл-76 могли бути як лише ракети до С-300, так і ракети й люди, а авіатроща може бути свідомою провокацією окупантів або "дружнім вогнем" загарбників по своєму ж літаку.
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- 24 січня у Бєлгородській області Росії впав російський транспортний літак Іл-76, який окупанти використовують для перевезення військових вантажів.
- У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені. У ГУР заявили, що не мають перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту Іл-76, але підтвердили, що справді був запланований обмін полоненими між Україною та РФ, "який не відбувся".
- Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що вкидами про нібито загибель українських полонених на борту Іл-76 росіяни намагаються зменшити допомогу Україні від партнерів.
- Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння Іл-76: розслідування здійснюється за статтею 438 Кримінального кодексу щодо порушення законів та звичаїв війни.
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