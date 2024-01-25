ГУР про падіння Іл-76: Мали летіти російські VIP-персони, ФСБ наказала скасувати

За словами представника воєнної розвідки, цю інформацію з'ясували вже після авіатрощі

Іл-76 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

На російському військовому літаку Іл-76, який упав у Бєлгородській області РФ 24 січня, мали летіти російські високопосадовці. Однак "в останній момент" Федеральна служба безпеки РФ "фактично наказала" їм не сідати на борт. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"На борту справді мали перебувати декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі й будуть названі, матеріали будуть надані в межах міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ фактично наказала їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту", – заявив Юсов.

За його словами, ця інформація була вже з’ясована після того, як авіатроща відбулася.

Юсов також заявив, що на борту Іл-76 могли бути як лише ракети до С-300, так і ракети й люди, а авіатроща може бути свідомою провокацією окупантів або "дружнім вогнем" загарбників по своєму ж літаку.

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