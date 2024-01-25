ГУР о падении Ил-76: Должны были лететь российские VIP-персоны, ФСБ приказала отменить

По словам представителя военной разведки, эту информацию выяснили уже после авиакрушения

Ил-76 (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

На российском военном самолете Ил-76, упавший в Белгородской области РФ 24 января, должны были лететь высокопоставленные российские чиновники. Однако "в последний момент" Федеральная служба безопасности РФ "фактически приказала" им не садиться на борт. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в интервью Радио Свобода.

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"На борту действительно должны были находиться несколько VIP-ов официальных от военно-политического представительства государства-агрессора. Их фамилии известны и будут названы, материалы будут предоставлены в рамках международного расследования. Но в последний момент ФСБ фактически приказала им не садиться на этот борт и воспользоваться другими видами транспорта", – заявил Юсов.

По его словам, эта информация была уже выяснена после того, как авиакрушение произошло.

Юсов также заявил, что на борту Ил-76 могли быть как только ракеты до С-300, так и ракеты и люди, а авиакрушение может быть сознательной провокацией оккупантов или "дружественным огнем" захватчиков по своему же самолету.

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24 января в Белгородской области России упал российский транспортный самолет Ил-76, который оккупанты используют для перевозки военных грузов.

В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого Ил-76 были якобы украинские военнопленные. В ГУР заявили, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту Ил-76, но подтвердили, что действительно был запланирован обмен пленными между Украиной и РФ, "который не состоялся".

Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что Украина будет настаивать на международном расследовании.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что вбросами о якобы гибели украинских пленных на борту Ил-76 россияне пытаются уменьшить помощь Украине от партнеров.



Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения Ил-76: расследование осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса о нарушении законов и обычаев войны.

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