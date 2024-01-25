ГУР про Іл-76: У літаку могли бути як С-300, так і ракети й люди. Відповідальність на Росії

Іл-76 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

На борту російського військового літака Іл-76, який впав у Бєлгородській області РФ 24 січня, могли бути як лише ракети до С-300, так і ракети й люди. Авіатроща може бути свідомою провокацією окупантів з використанням полонених як живого щита, але може бути й "дружнім вогнем" загарбників по своєму ж літаку. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"На борту могли бути як ракети для комплексу С-300, так і одночасно ракети й люди. Мова йде про великий військовий літак. Він був завантажений лише на третину, виходячи з їхніх [окупантів] слів. Чи був сенс використовувати саме цей борт? Також паралельно одночасно з ним були й інші літаки – це АН-26 і АН-72 в просторі поруч із ІЛом, який зазнав авіатрощі. Багато обставин, які потребують розслідування і максимального вивчення", – заявив він.

Юсов нагадав, що згідно з нормами міжнародного права за безпеку військовополонених, у тому числі за транспортування до обміну, відповідає саме держава, яка їх утримує.

Представник ГУР зауважив, що Україна виконала всі умови та зобов'язання.

За його словами, можна припустити "будь-які сценарії", включно зі свідомою провокацією окупантів з використанням українських військовополонених як живого щита для транспортування боєкомплекту та озброєння для ракетних комплексів, котрі знищують українські міста.

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Також Юсов припустив, що РФ могла сама збити цей літак. Він зауважив, що фактично прикордонна Бєлгородська область РФ є зоною бойових дій, і, наприклад, у час і день падіння відбувалося активне застосування безпілотників з українського та російського боку.

"Зокрема, мова йде про застосування і Україною розвідувальних безпілотних літальних апаратів, які, своєю чергою, могли бути ціллю для засобів ППО і протиракетної оборони агресора. Власне це той сценарій, який уже неодноразово відбувався на Росії, коли так званий "дружній вогонь" знищував їхню авіацію: і транспортну, і військову", – пояснив представник ГУР.

Він ще раз наголосив, що Іл-76 – це саме військовий літак, у якому полонених в принципі не повинно було бути.