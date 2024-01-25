ГУР об Ил-76: В самолете могли быть как С-300, так и ракеты и люди. Ответственность на РФ

Ил-76 (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

На борту российского военного самолета Ил-76, упавшего в Белгородской области РФ 24 января, могли быть как исключительно ракеты к С-300, так и ракеты и люди. Авиакрушение может быть сознательной провокацией оккупантов с использованием пленных в качестве живого щита, но может быть и "дружественным огнем" захватчиков по своему же самолету. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в интервью Радио Свобода.

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"На борту могли находиться как ракеты для комплекса С-300, так и одновременно ракеты и люди. Речь идет о большом военном самолете. Он был загружен только на треть, исходя из их [оккупантов] слов. Был ли смысл использовать именно этот борт? Также параллельно одновременно с ним были и другие самолеты – это АН-26 и АН-72 в пространстве рядом с ИЛом, потерпевшим авиакрушение. Много обстоятельств, нуждающихся в расследовании и максимальном изучении", – заявил он.

Юсов напомнил, что согласно нормам международного права за безопасность военнопленных, в том числе за транспортировку к обмену, отвечает именно государство, которое их удерживает.

Представитель ГУР отметил, что Украина выполнила все условия и обязательства.

По его словам, можно предположить "любые сценарии", включая сознательную провокацию оккупантов с использованием украинских военнопленных как живого щита для транспортировки боекомплекта и вооружения для ракетных комплексов, уничтожающих украинские города.

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Также Юсов предположил, что РФ могла сама сбить этот самолет. Он отметил, что фактически пограничная Белгородская область РФ является зоной боевых действий, и, например, во время и день падения происходило активное применение беспилотников с украинской и российской стороны.

"В частности, речь идет о применении и Украиной разведывательных беспилотных летательных аппаратов, которые в свою очередь могли быть целью для средств ПВО и противоракетной обороны агрессора. Собственно это тот сценарий, который уже неоднократно происходил на России, когда так называемый "дружеский огонь" уничтожал их авиацию: и транспортную, и военную", – объяснил представитель ГУР.

Он еще раз подчеркнул, что Ил-76 – это именно военный самолет, в котором пленных в принципе не должно было быть.

24 января в Белгородской области России упал российский транспортный самолет Ил-76, который оккупанты используют для перевозки военных грузов.

В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого Ил-76 были якобы украинские военнопленные. В ГУР заявили, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту Ил-76, но подтвердили, что действительно был запланирован обмен пленными между Украиной и РФ, "который не состоялся".

Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что Украина будет настаивать на международном расследовании.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что вбросами о якобы гибели украинских пленных на борту Ил-76 россияне пытаются уменьшить помощь Украине от партнеров.



Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения Ил-76: расследование осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса о нарушении законов и обычаев войны.

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