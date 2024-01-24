Радіо Свобода встановило прізвища членів екіпажу Іл-76. Їхню загибель підтвердили родичі
117 військово-транспортний авіаційний полк РФ (Фото: Схеми)

Журналісти Радіо Свободи встановили прізвища членів російського екіпажу Іл-75, який сьогодні впав у Бєлгородській області РФ. Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі.

Схеми встановили, що екіпаж належав до 117 військово-транспортного авіаційного полку, який дислокується в російському Оренбурзі.

Журналісти стверджують, що отримали імена шести осіб, які мали супроводжувати цей політ, верифікували їхні посади та приналежність до військової авіації.

У матеріалі зазначається, що родичі нібито підтвердили загибель трьох членів екіпажу.

Серед них:

→ 36-річний командир Станіслав Беззубкін;

→ штурман Олексій Високін;

→  38-річний бортінженер Андрій Пілуєв.

Дружина Беззубкіна повідомила Радіо Свободі, що про смерть чоловіка їй розповіли у Міноборони РФ. За словами жінки, востаннє вона спілкувалась із ним близько 07:30 за російським часом, коли він мав вилітати з Москви.

Станіслав Беззубкін (Фото: Схеми)
Станіслав Беззубкін (Фото: Схеми)

Дружина Пілуєва водночас зазначила, що знає про загибель чоловіка, але офіційно "детальної інформації їй ще не надали".

Андрій Пілуєв (Фото: Схеми)
Андрій Пілуєв (Фото: Схеми)

Загибель Високіна підтвердила його двоюрідна сестра. Вона сказала, що їй про це стало відомо від його батьків. Також журналісти розшукали в соціальних мережах сторінку ще одного члена екіпажу Іл-76 — бортового радиста Ігоря Саблінського. Під його фото висловлюють співчуття щодо загибелі.

Олексій Високін (Фото: Схеми)
Олексій Високін (Фото: Схеми)

Інформацію російської влади про те, що на борту також перебували українські полонені, наразі незалежно перевірити не вдалося, додали журналісти.

  • Координаційний штаб із поводження з військовополоненими заявив, що разом з іншими профільними структурами збирає та аналізує інформацію про вкид російської військової пропаганди. Раніше в Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені.
  • Відео моменту падіння літака можна переглянути за посиланням.
  • Пресслужба Головного управління розвідки Міноборони заявила, що не має достовірної та вичерпної інформації щодо того, хто саме перебував на борту Іл-76.

Читайте також: Падіння Іл-76 під Бєлгородом. У Генштабі натякнули на причетність ЗСУ

війнаавіаціявтратиіл-76