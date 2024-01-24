Радіо Свобода встановило прізвища членів екіпажу Іл-76. Їхню загибель підтвердили родичі

117 військово-транспортний авіаційний полк РФ (Фото: Схеми)

Журналісти Радіо Свободи встановили прізвища членів російського екіпажу Іл-75, який сьогодні впав у Бєлгородській області РФ. Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі.

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Схеми встановили, що екіпаж належав до 117 військово-транспортного авіаційного полку, який дислокується в російському Оренбурзі.

Журналісти стверджують, що отримали імена шести осіб, які мали супроводжувати цей політ, верифікували їхні посади та приналежність до військової авіації.

У матеріалі зазначається, що родичі нібито підтвердили загибель трьох членів екіпажу.

Серед них:

→ 36-річний командир Станіслав Беззубкін;

→ штурман Олексій Високін;

→ 38-річний бортінженер Андрій Пілуєв.

Дружина Беззубкіна повідомила Радіо Свободі, що про смерть чоловіка їй розповіли у Міноборони РФ. За словами жінки, востаннє вона спілкувалась із ним близько 07:30 за російським часом, коли він мав вилітати з Москви.

Станіслав Беззубкін (Фото: Схеми)

Дружина Пілуєва водночас зазначила, що знає про загибель чоловіка, але офіційно "детальної інформації їй ще не надали".

Андрій Пілуєв (Фото: Схеми)

Загибель Високіна підтвердила його двоюрідна сестра. Вона сказала, що їй про це стало відомо від його батьків. Також журналісти розшукали в соціальних мережах сторінку ще одного члена екіпажу Іл-76 — бортового радиста Ігоря Саблінського. Під його фото висловлюють співчуття щодо загибелі.

Олексій Високін (Фото: Схеми)

Інформацію російської влади про те, що на борту також перебували українські полонені, наразі незалежно перевірити не вдалося, додали журналісти.

Координаційний штаб із поводження з військовополоненими заявив, що разом з іншими профільними структурами збирає та аналізує інформацію про вкид російської військової пропаганди. Раніше в Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені.

Відео моменту падіння літака можна переглянути за посиланням.

Пресслужба Головного управління розвідки Міноборони заявила, що не має достовірної та вичерпної інформації щодо того, хто саме перебував на борту Іл-76.

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