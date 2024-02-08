Украина вернула из плена РФ еще 100 воинов. Большинство – защитники Азовстали: фото

Фото: Telegram Зеленского

Украина вернула домой еще 100 защитников из российского плена – состоялся уже 51-й обмен военнопленными. Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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"Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство – защитники Мариуполя. Все – наши, все – снова на родной земле. Работаем по каждому и каждой и не остановимся, пока всех не вернем", – написал Зеленский.

В Коордштабе уточнили, что это 49 воинов НГУ, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 бойцов ТрО.

Все освобожденные – рядового и сержантского состава. 84 спасенных воина защищали Мариуполь, 82 из них – защитники Азовстали. Остальные выполняли боевые задания на Донецком и Луганском направлениях.

В Коордштабе подчеркнули, что по меньшей мере у 28 освобожденных есть ранения или серьезные болезни. Самому старшему исполнилось 62 года, а самому младшему – 20.

Всего с момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3135 украинских военных.

Фото – Telegram Зеленского

Фото – Telegram Зеленского

Фотo – Telegram Зеленского

Фoто – Telegram Зеленского