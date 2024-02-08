Украина вернула из плена РФ еще 100 воинов. Большинство – защитники Азовстали: фото
Украина вернула домой еще 100 защитников из российского плена – состоялся уже 51-й обмен военнопленными. Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
"Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство – защитники Мариуполя. Все – наши, все – снова на родной земле. Работаем по каждому и каждой и не остановимся, пока всех не вернем", – написал Зеленский.
В Коордштабе уточнили, что это 49 воинов НГУ, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 бойцов ТрО.
Все освобожденные – рядового и сержантского состава. 84 спасенных воина защищали Мариуполь, 82 из них – защитники Азовстали. Остальные выполняли боевые задания на Донецком и Луганском направлениях.
В Коордштабе подчеркнули, что по меньшей мере у 28 освобожденных есть ранения или серьезные болезни. Самому старшему исполнилось 62 года, а самому младшему – 20.
Всего с момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3135 украинских военных.
- 31 января Украине удалось освободить из российского плена еще 207 украинцев: 180 рядовых и сержантов и 27 офицеров. Почти половина – защитники Мариуполя. Это был 50-й обмен – он стал завершением обмена, который должен был состояться 24 января 2024 года, но был сорван на фоне падения Ил-76 в Белгородской области РФ.
- На борту самолета, как заявляет РФ, якобы находились украинские военнопленные. В Украине скептически относятся к этому утверждению РФ и подчеркивают, что государство-террорист почему-то отказывается возвращать тела якобы погибших пленных.