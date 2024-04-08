Розстріли полонених. Лубінець: Міжнародні організації не знають, як на це реагувати

Дмитро Лубінець (Фото: Facebook)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що міжнародні організації не знають, як реагувати на випадки розстрілу українських військовополонених з боку російських військових. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

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Лубінець зазначив, що лише нещодавно, відколи Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні очолила Даніель Белль, організація почала фіксувати випадки розстрілу у своїх офіційних звітах. До того, за словами уповноваженого, міжнародні організації не робили навіть цього.

Також омбудсмен заявив, що на тлі розстрілів українських полонених Україна очікує від міжнародних організацій конкретних юридичних кроків, а не просто засудження таких випадків.

Він акцентував, що це непоодинокий випадок, і через "беззубу позицію" міжнародних організацій – Росія продовжує вбивати українських полонених.

Такими юридичними кроками, на дубку Лубінця, може бути відкрите провадження за фактами розстрілу з боку Міжнародного кримінального суду або згода міжнародних партнерів створити трибунал для засудження російського керівництва, зокрема щодо поводження з військовополоненими.

"Таких юридичних методів насправді дуже багато. Проблема в тому, що ми їх не бачимо", — підсумував омбудсмен.

7 квітня у мережі поширили відео, на якому росіяни розстрілюють трьох нерухомих українських військовополонених. Попередньо відомо, що місце події – Кринки у Херсонській області. Прокуратура розпочала розслідування.

27 грудня 2023 року в соцмережах з'явилися кадри, на яких російські загарбники поставили трьох українських бійців на коліна і розстріляли з відстані в кілька метрів. Це сталося на південному напрямку, поблизу Роботиного Запорізької області.

9 лютого 2024-го прокуратура повідомила, що окупанти вбили двох українських військовополонених під Бахмутом.

18 лютого в одному з Telegram-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній із позицій в Авдіївці. Того ж дня було виявлено відео вбивства ще двох українських воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району. Офіс генпрокурора розпочав розслідування.

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