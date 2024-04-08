Расстрелы пленных. Лубинец: Международные организации не знают, как на это реагировать

Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец заявил, что международные организации не знают, как реагировать на случаи расстрела украинских военнопленных со стороны российских военных. Об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

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Лубинец отметил, что только недавно, с тех пор, как Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине возглавила Даниэль Белль, организация начала фиксировать случаи расстрела в своих официальных отчетах. До того, по словам уполномоченного, международные организации не делали даже этого.

Также омбудсмен заявил, что на фоне расстрелов украинских пленных Украина ожидает от международных организаций конкретных юридических шагов, а не просто осуждения таких случаев.

Он акцентировал, что это не единичный случай, и из-за "беззубой позиции" международных организаций – Россия продолжает убивать украинских пленных.

Такими юридическими шагами, по мнению Лубинца, может быть открытое производство по фактам расстрела со стороны Международного уголовного суда или согласие международных партнеров создать трибунал для осуждения российского руководства, в частности, по обращению с военнопленными.

"Таких юридических методов на самом деле очень много. Проблема в том, что мы их не видим", – подытожил омбудсмен.

7 апреля в сети распространили видео, на котором россияне расстреливают троих неподвижных украинских военнопленных. Предварительно известно, что место происшествия – Крынки в Херсонской области. Прокуратура начала расследование.

27 декабря 2023 года в соцсетях появились кадры, на которых российские захватчики поставили трех украинских бойцов на колени и расстреляли с расстояния в несколько метров. Это произошло на южном направлении, вблизи Работино Запорожской области.

9 февраля 2024 года прокуратура сообщила, что оккупанты убили двух украинских военнопленных под Бахмутом.

18 февраля в одном из Telegram-каналов было опубликовано сообщение о расстреле шестерых пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. В тот же день было обнаружено видео убийства еще двух украинских воинов вблизи села Веселое Бахмутского района. Офис генпрокурора начал расследование.

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