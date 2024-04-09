Лубинец: Россия отказалась от предложения Украины по обмену пленных католиков и мусульман

Омбудсман отметил, что Украина предлагала формулу обмена один к четырем

Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook Дмитрий Лубинец)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия отказалась от украинской инициативы по обмену пленных католиков и мусульман. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмана.

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Отмечается, что 10 апреля мусульмане будут отмечать окончание поста – Ораза-Байрам, а перед этим, 31 марта, у католиков была Пасха. Поэтому Украина предложила российской стороне провести обмен пленными, исповедующими ислам и являющимися католиками.

По словам омбудсмана, предложенная формула обмена – один к четырем, где Россия вернула бы больше пленных, чем Украина.

В украинском списке на обмен были один католик и 146 мусульман, но РФ проигнорировала его, рассказал Лубинец.

"Как видим, даже послание римского папы не придало мотивации россиянам осуществить обмен ни по формуле "всех на всех", ни при других условиях", – сказал омбудсман.

Он отметил, что, несмотря на "такое неразумное поведение российской стороны", Украина готова совершить обмен по формуле "всех на всех" по случаю православной Пасхи.

"Поэтому такое предложение и отправили российской стороне. Я также к нему присоединяюсь и, со своей стороны, дополнительно обращусь к уполномоченному по правам человека в РФ Т. Москальковой", – добавил Лубинец.

31 января Украине удалось освободить из российского плена 207 украинцев: 180 рядовых и сержантов и 27 офицеров. Это был 50-й обмен военнопленными.

8 февраля состоялся уже 51-й обмен военнопленными – Украина вернула домой еще 100 защитников из российского плена.

16 марта Лубинец заявил, что Россия использует тему обменов пленными для подрыва ситуации в Украине.

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