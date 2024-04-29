Зеленський провів Ставку: заслухав доповідь щодо перемовин про звільнення полонених

Президент наголосив, що має бути комунікація між державою та рідними полонених

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

29 квітня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому була заслухана доповідь щодо перемовин з Росією про звільнення українських полонених. Про це український лідер повідомив у вечірньому відеозверненні.

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"Доповідь головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, розгорнута доповідь. Фронт. Наші позиції. Найбільш гарячі напрямки. Постачання, якого ми очікуємо. Була й доповідь керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, керівника Служби безпеки України Василя Малюка, представників Координаційного штабу щодо перемовин про звільнення полонених", – заявив Зеленський.

Президент наголосив на важливості того, щоб з боку держави була комунікація з рідними полонених.

"По кожному прізвищу, по кожній людині має бути ясність. Настільки, наскільки це можливо", – зазначив український лідер.

8 лютого відбувся вже 51-й обмін військовополоненими — Україна повернула додому ще 100 захисників з російського полону.

16 березня Лубінець заявив, що Росія використовує тему обмінів полоненими для підриву ситуації в Україні.

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