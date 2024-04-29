Зеленский провел Ставку: заслушал доклад по поводу переговоров об освобождении пленных

Президент подчеркнул, что должна быть коммуникация между государством и родными пленных

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

29 апреля президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором был заслушан доклад о переговорах с Россией об освобождении украинских пленных. Об этом украинский лидер сообщил в вечернем видеообращении.

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"Доклад главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского, развернутый доклад. Фронт. Наши позиции. Наиболее горячие направления. Поставки, которых мы ожидаем. Был и доклад руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка, представителей Координационного штаба об освобождении пленных", – заявил Зеленский.

Президент отметил важность того, чтобы со стороны государства была коммуникация с родными пленных.

"По каждой фамилии, по каждому человеку должна быть ясность. Настолько, насколько это возможно", – отметил украинский лидер.

8 февраля состоялся уже 51-й обмен военнопленными – Украина вернула домой еще 100 защитников из российского плена.

16 марта Лубинец заявил, что Россия использует тему обменов пленными для подрыва ситуации в Украине.

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