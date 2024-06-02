Появилось видео издевательства над пленными ВСУ на Харьковщине, омбудсмен отреагировал
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об очередном случае издевательств россиян над украинскими военнопленными. Соответствующие действия оккупантов зафиксированы на распространяемом в сети видео.
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По предварительной информации, видео снято на Харьковском направлении, где россияне пытаются наступать. На обнародованных кадрах оккупанты ведут украинских военнопленных с завязанными глазами, заставляют петь гимн несуществующего Советского союза и бьют их. От удара один из украинских защитников упал на землю, и тогда оккупант, заставляя его подняться на ноги, угрожал убить его и произвел выстрел из автомата в землю рядом с головой пленного.
"На видео зафиксированы избиения, унижения, угрозы, имитация расстрела. К сожалению, такое обращение с украинскими военнопленными – не исключение из правил, а привычная тактика для оккупантов", – заявил Лубинец.
Он отметил, что обратился с официальными письмами к ООН и Красному Кресту, чтобы они задокументировали факт издевательства, который станет очередным дополнением доказательной базы для будущего трибунала над российскими преступниками.
Видео 18+ – здесь.
- В конце марта ООН сообщила, что получила данные, что за зиму россияне казнили 32 украинских военнопленных.
- 16 мая в МВД сообщили, что в северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут в плен гражданских жителей. Также известно о первых расстрелах гражданских захватчиками.
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