Появилось видео издевательства над пленными ВСУ на Харьковщине, омбудсмен отреагировал

На распространенном в соцсетях видео россияне бьют украинских военнопленных и имитируют расстрел. Предварительно, это было на Харьковщине

Иллюстративное фото - ресурс окупантов

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об очередном случае издевательств россиян над украинскими военнопленными. Соответствующие действия оккупантов зафиксированы на распространяемом в сети видео.

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По предварительной информации, видео снято на Харьковском направлении, где россияне пытаются наступать. На обнародованных кадрах оккупанты ведут украинских военнопленных с завязанными глазами, заставляют петь гимн несуществующего Советского союза и бьют их. От удара один из украинских защитников упал на землю, и тогда оккупант, заставляя его подняться на ноги, угрожал убить его и произвел выстрел из автомата в землю рядом с головой пленного.

"На видео зафиксированы избиения, унижения, угрозы, имитация расстрела. К сожалению, такое обращение с украинскими военнопленными – не исключение из правил, а привычная тактика для оккупантов", – заявил Лубинец.

Он отметил, что обратился с официальными письмами к ООН и Красному Кресту, чтобы они задокументировали факт издевательства, который станет очередным дополнением доказательной базы для будущего трибунала над российскими преступниками.

Видео 18+ – здесь.

В конце марта ООН сообщила, что получила данные, что за зиму россияне казнили 32 украинских военнопленных.

16 мая в МВД сообщили, что в северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут в плен гражданских жителей. Также известно о первых расстрелах гражданских захватчиками.

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