Військовий РФ, який знущався з полонених на Харківщині, воює в Україні з 2014 року – Суспільне

2 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив про черговий випадок знущання росіян з українських військовополонених

Фото: Суспільне

Журналісти редакції розслідувань Суспільного ідентифікували одного з росіян, які знущалися з українських військовополонених та знімали це на відео. Редакція отримала від російського військового підтвердження того, що це був він на відео.

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Журналісти Суспільного ідентифікували росіянина, який безпосередньо знімав відео, – його обличчя видно найкраще, а також він має велике помітне татуювання на шиї. Також чути, що інший російський військовий кличе його "Барс".

За даними журналістів, знімав відео 32-річний Кіпрін Олексій Леонідович родом з Санкт-Петербурга. Вдома на нього чекає дружина Наталія і малолітній син.

У своїх соцмережах він публікує свої фото у військовій формі різних років і підписує, що він "на сторожі Русі з 2014 року". Також про його багаторічну службу у "міліції" "ЛНР" свідчить інформація на сайті "Миротворець".

За інформацією ресурсу, ворожий військовий був військовослужбовцем 6 мотострілецької роти 2 кулеметного взводу 2 кулеметного відділу 4 окремої мотострілецької бригади "міліції" "ЛНР".

За інформацією співрозмовників журналістів, наразі він — у штурмовій групі "Шторм" 153 танкового полку 47 гвардійської танкової дивізії 1 танкової армії.

Журналісти редакції розслідувань Суспільного зв'язалися з Олексієм Кіпріним, аби отримати підтвердження, що це він на відео.

Чоловік, думаючи, що листується з російською пропагандисткою, написав: "Гімн співали погано. Запотиличників надавали і у табір військовополонених передали. Зазвичай під час зачистки немає часу своїх евакуювати, тут полонені".

2 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про черговий випадок знущання росіян з українських військовополонених.

На відео видно п’ятьох російських військових, у частини з них – відкриті обличчя. Вони спершу змушують українських військовополонених, яких ведуть із закритими обличчями, співати радянський гімн, а потім б’ють двох у живіт. Чоловіки падають через біль. Одному з них, який не може встати, російський військовий ставить біля голови автомат зі словами "добивати його доведеться" та робить постріл.

Прокуратура вже розпочала провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими. Правоохоронці встановили, що відео було знято на Харківському напрямку.

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