Военный РФ, мучивший пленных в Харьковской области, воюет в Украине с 2014-го – Суспільне

2 мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявил об очередном случае издевательства россиян над украинскими военнопленными

Фото: Суспильне

Журналисты редакции расследований Суспільного идентифицировали одного из россиян, которые издевались над украинскими военнопленными и снимали это на видео. Редакция получила от российского военного подтверждение того, что это был он на видео.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Журналисты Суспільного идентифицировали россиянина, который непосредственно снимал видео – его лицо видно лучше всего, а также он имеет большую заметную татуировку на шее. Также слышно, что другой российский военный зовет его "Барс".

По данным журналистов, снимал видео 32-летний Киприн Алексей Леонидович родом из Санкт-Петербурга. Дома его ждет жена Наталья и малолетний сын.

В своих соцсетях он публикует свои фото в военной форме с разных лет и подписывает, что он "на страже Руси с 2014 года". Также о его многолетней службе в "милиции" "ЛНР" свидетельствует информация на сайте "Миротворец".

По информации ресурса, вражеский военный был военнослужащим 6 мотострелковой роты 2 пулеметного взвода 2-го пулеметного отдела 4 отдельной мотострелковой бригады "милиции" "ЛНР".

По информации собеседников журналистов, сейчас он – в штурмовой группе "Шторм" 153-го танкового полка 47-й гвардейской танковой дивизии 1-й танковой армии.

Журналисты редакции расследований Суспільного связались с Алексеем Киприным, чтобы получить подтверждение, что это он на видео.

Мужчина, думая, что переписывается с российской пропагандисткой, написал: "Гимн пели плохо. Пощечины надавали и в лагерь военнопленных передали. Обычно во время зачистки нет времени своих эвакуировать, здесь пленные".

2 мая Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об очередном случае издевательств россиян над украинскими военнопленными.

На видео видны пять российских военных, у части из них – открытые лица. Они сначала заставляют украинских военнопленных, которых ведут с закрытыми лицами, петь советский гимн, а затем бьют двоих в живот. Мужчины падают из-за боли. Одному из них, который не может встать, российский военный ставит у головы автомат со словами "добывать его придется" и производит выстрел.

Прокуратура уже начала производство по факту жестокого обращения с украинскими военнопленными. Правоохранители установили, что видео было снято на Харьковском направлении.

Читайте также: Комбриг "Азова" Прокопенко: Более 900 бойцов бригады два года остаются в российском плену