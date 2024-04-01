В омбудсмена заявили, що найбільше українських військових Росія стратила під Авдіївкою

Олександр Кононенко каже, що Росія ніколи не допускає моніторингову місію ООН до українських військовополонених

Російські окупанти (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Найбільше випадків страт російськими окупантами українських військовополонених було зафіксовано на Авдіївському напрямку. Про це в ефірі Радіо Свободи заявив представник Уповноваженого з прав людини в системі органів сектору безпеки Олександр Кононенко.

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"Найбільше ці факти були зафіксовані на Авдіївському напрямку. Один з найвідоміших таких епізодів – це позиція "Зеніт". Щодо страт, коли військовий перебуває у полоні – на жаль, ці факти фіксуються, починаючи з Оленівки. Це продовжує відбуватися", – сказав він.

Раніше моніторингова місія Організації об'єднаних націй з прав людини в Україні опублікувала звіт, згідно з яким відомо про 32 українських військовополонених, страчених Росією протягом зими.

Відповідаючи на запитання, які існують механізми в України, щоб захистити своїх військових у російському полоні, Кононенко сказав: "На жаль, це дуже болюча тема <...> Фактично, крім міжнародного тиску, постійного оприлюднення інформації, більше немає способів захистити наших військовополонених".

За його словами, звіт ООН зроблений на підставі даних, які надала тільки Україна.

"Це свідчить про те, що Росія взагалі не допускає моніторингову місію до українських військовополонених", – резюмував Кононенко.

На початку березня в Офісі генпрокурора повідомили, що факти страти російськими окупантами українських військовополонених фіксувалися від самого початку повномасштабного вторгнення РФ, проте протягом останніх чотирьох місяців цих випадків побільшало.

9 лютого 2024 року прокуратура повідомила, що окупанти вбили двох українських військовополонених під Бахмутом.

18 лютого в одному з Telegram-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній із позицій в Авдіївці. Того ж дня було виявлено відео вбивства ще двох українських воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району. Офіс генпрокурора розпочав розслідування.

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