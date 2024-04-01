У омбудсмена заявили, что больше всего украинских военных Россия казнила под Авдеевкой

Александр Кононенко говорит, что Россия никогда не допускает мониторинговую миссию ООН к украинским военнопленным

Российские оккупанты (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Больше всего случаев казней российскими оккупантами украинских военнопленных было зафиксировано на Авдеевском направлении. Об этом в эфире Радио Свободы заявил представитель Уполномоченного по правам человека в системе органов сектора безопасности Александр Кононенко.

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"Больше всего эти факты были зафиксированы на Авдеевском направлении. Один из самых известных таких эпизодов – это позиция "Зенит". Что касается казней, когда военный находится в плену – к сожалению, эти факты фиксируются, начиная с Еленовки. Это продолжает происходить", – сказал он.

Ранее мониторинговая миссия Организации объединенных наций по правам человека в Украине опубликовала отчет, согласно которому известно о 32 украинских военнопленных, казненных Россией в течение зимы.

Отвечая на вопросы, какие существуют механизмы у Украины, чтобы защитить своих военных в российском плену, Кононенко сказал: "К сожалению, это очень болезненная тема <...> Фактически, кроме международного давления, постоянного обнародования информации, больше нет способов защитить наших военнопленных ".

По его словам, отчет ООН сделан на основании данных, предоставленных только Украиной.

"Это говорит о том, что Россия вообще не допускает мониторинговую миссию к украинским военнопленным", – резюмировал Кононенко.

В начале марта в Офисе генпрокурора сообщили, что факты казни российскими оккупантами украинских военнопленных фиксировались с самого начала полномасштабного вторжения РФ, однако за последние четыре месяца этих случаев стало больше.

9 февраля 2024 года прокуратура сообщила, что кафиры убили двух украинских военнопленных под Бахмутом.

18 февраля в одном из Telegram-каналов было опубликовано сообщение о расстреле шестерых пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. В тот же день было обнаружено видео убийства еще двух украинских воинов вблизи села Веселое Бахмутского района. Офис генпрокурора начал расследование.

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