У омбудсмена заявили, что больше всего украинских военных Россия казнила под Авдеевкой
Больше всего случаев казней российскими оккупантами украинских военнопленных было зафиксировано на Авдеевском направлении. Об этом в эфире Радио Свободы заявил представитель Уполномоченного по правам человека в системе органов сектора безопасности Александр Кононенко.
"Больше всего эти факты были зафиксированы на Авдеевском направлении. Один из самых известных таких эпизодов – это позиция "Зенит". Что касается казней, когда военный находится в плену – к сожалению, эти факты фиксируются, начиная с Еленовки. Это продолжает происходить", – сказал он.
Ранее мониторинговая миссия Организации объединенных наций по правам человека в Украине опубликовала отчет, согласно которому известно о 32 украинских военнопленных, казненных Россией в течение зимы.
Отвечая на вопросы, какие существуют механизмы у Украины, чтобы защитить своих военных в российском плену, Кононенко сказал: "К сожалению, это очень болезненная тема <...> Фактически, кроме международного давления, постоянного обнародования информации, больше нет способов защитить наших военнопленных ".
По его словам, отчет ООН сделан на основании данных, предоставленных только Украиной.
"Это говорит о том, что Россия вообще не допускает мониторинговую миссию к украинским военнопленным", – резюмировал Кононенко.
- В начале марта в Офисе генпрокурора сообщили, что факты казни российскими оккупантами украинских военнопленных фиксировались с самого начала полномасштабного вторжения РФ, однако за последние четыре месяца этих случаев стало больше.
- 9 февраля 2024 года прокуратура сообщила, что кафиры убили двух украинских военнопленных под Бахмутом.
- 18 февраля в одном из Telegram-каналов было опубликовано сообщение о расстреле шестерых пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. В тот же день было обнаружено видео убийства еще двух украинских воинов вблизи села Веселое Бахмутского района. Офис генпрокурора начал расследование.
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