Прокуратура установила имя бойца ВСУ, которого оккупанты обезглавили в Донецкой области

Также были идентифицированы российские командиры, потенциально ответственные за обезглавление украинского военного

Андрей Костин (Фото: пресс-служба ОП)

Украинские прокуроры установили личность украинского военного, об обезглавлении которого российскими оккупантами в Донецкой области стало известно 18 июня. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

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"Пока мы не можем назвать его имени, ведь продолжаются процедуры для окончательного подтверждения его данных", – заявил генпрокурор Андрей Костин.

Также были идентифицированы российские командиры, потенциально ответственные за обезглавление украинского военного.

Вчера, 18 июня, Костин сообщил, что на Донецком направлении фронта российские кафиры казнили бойца ВСУ методом обезглавливания: "Мы получили информацию, что российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, убить их с бесчеловечной жестокостью — путем обезглавления".

В конце марта ООН сообщила о полученных данных, что за зиму россияне казнили 32 украинских военнопленных.

1 апреля представитель омбудсмена Кононенко сообщил, что больше всего случаев казней российскими оккупантами украинских военнопленных было зафиксировано на Авдеевском направлении.

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