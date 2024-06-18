В Донецкой области оккупанты обезглавили украинского военного – фото
На Донецком направлении российские оккупанты обезглавили украинского военного. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в X.
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"Мы получили информацию, что российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, а убить их с бесчеловечной жестокостью — путем обезглавливания. Факт обезглавливания украинского защитника зафиксирован в Донецкой области", – написал он.
На опубликованном им фото видна поврежденная военная машина ВСУ, на капоте которой лежит голова украинского военного.
- В конце марта ООН сообщила о полученных данных, что за зиму россияне казнили 32 украинских военнопленных.
- 1 апреля представитель омбудсмена Кононенко сообщил, что больше всего случаев казней российскими оккупантами украинских военнопленных было зафиксировано на Авдеевском направлении.
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