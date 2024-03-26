ООН получила данные, что за зиму россияне казнили 32 украинских военнопленных

Российский оккупант (Фото: ресурс захватчиков)

Мониторинговая миссия Организации объединенных наций по правам человека в Украине располагает данными, что россияне казнили по меньшей мере 32 украинских военнопленных в течение зимы. Об этом говорится в отчете миссии.

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Документ охватывает период с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024-го.

За это время институт получил сообщения о казнях не менее 32 недавно захваченных украинских военнопленных, произошедших в 12 отдельных инцидентах.

Ведомство подтвердило три из этих инцидентов, в которых российские захватчики казнили семерых украинских военных, выбывших из строя (франц. hors de combat). Это правовой термин, означающий, что человек или сдался в плен, или ясно выражает намерение сдаться, или без сознания или каким-либо иным образом выведен из строя.

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Также в отчетный период организация опросила 60 украинских военнопленных мужчин, недавно освобожденных из российского плена, проведших в неволе от трех недель до двух лет.

Показания этих пленных подтвердили ранее задокументированные способы широко распространенных пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказаний в российском плену, а также условий содержания, не соответствующих международному праву.

Ведомство отмечает, что последствия повторных пыток, жестокого обращения, изоляции и плохих условий в российском плену оказали серьезное влияние на физическое и психическое здоровье многих украинских военнопленных с риском долговременных негативных последствий.

В начале марта в Офисе генпрокурора сообщили, что факты казни российскими оккупантами украинских военнопленных фиксировались с самого начала полномасштабного вторжения РФ, однако за последние четыре месяца этих случаев стало больше.

9 февраля 2024 года прокуратура сообщила, что оккупанты убили двух украинских военнопленных под Бахмутом.

18 февраля на одном из Telegram-каналов было опубликовано сообщение о расстреле шестерых пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. В тот же день было обнаружено видео убийства еще двух украинских воинов вблизи села Веселое Бахмутского района. Офис генпрокурора начал расследование.

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