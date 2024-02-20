Вблизи Работино россияне расстреляли троих украинских военнопленных

Скриншот с видео

В соцсетях распространили видео, на котором российские оккупанты якобы расстреливают украинских военнопленных на южном направлении. Офис генпрокурора заявил о начале расследования.

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Ролик распространила компания DeepState, специализирующаяся на создании интерактивных карт с фронта. Утверждается, что инцидент произошел 18 февраля вблизи села Работино Запорожской области, где продолжается наступление врага.

DeepState со ссылкой на "данные смежных подразделений" констатирует, что казненные украинские военные на видео – бойцы 3 бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Спартан".

Сама бригада пока никак не комментировала ролик.

Пресс-служба ОГП напомнила, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Видео 18+ – здесь.

27 декабря 2023 года в соцсетях появились кадры, на которых российские захватчики поставили трех украинских бойцов на колени и расстреляли с расстояния в несколько метров. Это произошло на южном направлении, вблизи Работино Запорожской области.

9 февраля 2024 года прокуратура сообщила, что оккупанты убили двух украинских военнопленных под Бахмутом.

16 февраля, когда украинское командование приняло решение отойти из укрепрайона "Зенит", россияне обнародовали в соцсетях видео с погибшими украинскими военными на данном опорном пункте – тела были свалены в воду.

18 февраля стало известно, что оккупанты расстреляли еще двух украинских военнопленных на востоке.

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