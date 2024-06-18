На Донеччині окупанти обезголовили українського військового – фото

Генпрокурор Андрій Костін заявив, що це було наказом російського командира

Російські окупанти (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

На Донецькому напрямку російські окупанти обезголовили українського військового. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін у X.

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"Ми отримали інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю — шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині", – написав він.

На опублікованому ним фото видно пошкоджену військову машину ЗСУ, на капоті якої лежить голова українського військового.

Фото: Андрій Костін/Х

Наприкінці березня ООН повідомила про отримані дані, що за зиму росіяни стратили 32 українських військовополонених.

1 квітня представник омбудсмена Кононенко повідомив, що найбільше випадків страт російськими окупантами українських військовополонених було зафіксовано на Авдіївському напрямку.

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