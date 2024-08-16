Росіяни поширюють відео з нібито обезголовленим військовим ЗСУ. Лубінець відреагував

Дмитро Лубінець заявив, що такі відео росіяни використовують, аби залякати та деморалізувати українців

Дмитро Лубінець (Фото: Офіс омбудсмана)

16 серпня російські окупанти почали поширювати у соціальних мережах відео з відрізаною головою нібито українського військового. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся щодо цього до міжнародних організацій.

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Омбудсман написав, що звернувся до Організації Об’єднаних націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо чергового акту порушення міжнародного гуманітарного права російською стороною.

За словами Лубінця, такі відео росіяни використовують, аби залякати та деморалізувати українців.

"Однак це тільки стверджує нас у прагненні притягнути кожного, хто вчиняє такі нелюдські звірства, до неминучої відповідальності", – наголосив він.

Аналітики проєкту Deep State повідомили, що українського військового нібито стратили окупанти зі 155 окремої бригади морської піхоти Збройних сил РФ. Вони стверджують, що місцем злочину є контрольно-пропускний пункт Колотилівка.

18 червня Костін написав, що на Донецькому напрямку російські окупанти обезголовили українського військового. Наступного дня прокуратура встановила ім'я убитого захисника та дані потенційних командирів загарбників.

19 червня ГУР встановило причетних до страти чотирьох українських військовополонених у травні біля села Роботине Запорізької області.

3 серпня у мережі з'явилося фото, ймовірно, з тілом українського полоненого з відрізаною головою та кінцівками. Лубінець звернувся щодо цього до МКЧХ та ООН.

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