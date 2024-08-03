У мережі шириться ймовірне фото жорстокого вбивства українського полоненого – омбудсмен відповів
У мережі з'явилося фото, ймовірно, з тілом українського полоненого з відрізаною головою та кінцівками. Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець повідомив, що терміново звернувся щодо цього до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй, а також до українських правоохоронців.
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"У мережі з’явилося фото, ймовірно, з тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки. Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів!" – написав він.
Зважаючи на появу фото, Лубінець терміново звернувся до МКЧХ та ООН, щоб ці міжнародні організації зафіксували чергове порушення прав людини з боку РФ.
Також омбудсмен звернувся до українських правоохоронних органів, щоб ті перевірили особу вбитого полоненого та факт цього злочину.
Уповноважений нагадав: військовополонені перебувають у руках ворожої держави й саме вона відповідає за поводження з ними.
"Тобто відповідальність за вбивство та каліцтво лежить не тільки на російських солдатах, а й на самій РФ", – наголосив посадовець.
Він зазначив, що у межах "гібридної війни" Росія хоче залякати цивільних та військових українців, розповсюджуючи такі відео та фото й вчиняючи такі дії.
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