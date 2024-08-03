У мережі шириться ймовірне фото жорстокого вбивства українського полоненого – омбудсмен відповів

Дмитро Лубінець (Фото: Facebook посадовця)

У мережі з'явилося фото, ймовірно, з тілом українського полоненого з відрізаною головою та кінцівками. Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець повідомив, що терміново звернувся щодо цього до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй, а також до українських правоохоронців.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"У мережі з’явилося фото, ймовірно, з тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки. Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів!" – написав він.

Зважаючи на появу фото, Лубінець терміново звернувся до МКЧХ та ООН, щоб ці міжнародні організації зафіксували чергове порушення прав людини з боку РФ.

Також омбудсмен звернувся до українських правоохоронних органів, щоб ті перевірили особу вбитого полоненого та факт цього злочину.

Уповноважений нагадав: військовополонені перебувають у руках ворожої держави й саме вона відповідає за поводження з ними.

"Тобто відповідальність за вбивство та каліцтво лежить не тільки на російських солдатах, а й на самій РФ", – наголосив посадовець.

Він зазначив, що у межах "гібридної війни" Росія хоче залякати цивільних та військових українців, розповсюджуючи такі відео та фото й вчиняючи такі дії.

4 червня генпрокурор Костін повідомив, що за час повномасштабної війни окупанти стратили щонайменше 61 українського військовополоненого, про підозри повідомлено чотирьом росіянам, винесено один вирок суду.

18 червня генпрокурор написав, що на Донецькому напрямку російські окупанти обезголовили українського військового. Наступного дня прокуратура встановила ім'я убитого окупантами захисника та дані потенційних командирів загарбників.

19 червня ГУР встановило причетних до страти чотирьох українських військовополонених у травні біля села Роботине Запорізької області.

Читайте також: ООН отримала дані, що за зиму росіяни стратили 32 українських військовополонених