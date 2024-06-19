ГУР ідентифікувало росіян, які стратили українських полонених біля Роботиного – імена і фото

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

Головне управління розвідки Міністерства оборони встановило причетних до страти чотирьох українських військовополонених у травні біля села Роботине Запорізької області. Про це повідомило ГУР.

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За інформацією розвідки, у другій половині травня поблизу Роботиного військовослужбовці держави-агресора розстріляли українських військовополонених.

Епізод страти зафіксовано на відео: четверо українських військових з піднятими руками без зброї здаються в полон, росіяни змушують їх лягти долілиць та впритул розстрілюють.

Окупанти, причетні до страти українських військових, входили до складу штурмової групи 70 мотострілецького полку 42 мотострілецької дивізії 58 армії Південного округу Збройних сил РФ. Пункт постійної дислокації військової частини розташований у місті Шалі (Чечня).

На момент страти українських військовополонених під Роботиним полком командував підполковник Абаєв Юрій Маірбєковіч, позивний "Буйвол".

До воєнного злочину також причетні військовослужбовці окупаційної армії:

→ капітан Нагорний Дмитро Олегович – командир 2 батальйону;

→ старший лейтенант Абуталімов Темірлан Умаровіч – командир 1 штурмової роти;

→ лейтенант Беков Заур Сергійович – командир 3 штурмової роти;

→ старший лейтенант Імагазалієв Юсуп Пайзулаєвич – командир 6 штурмової роти.

Головне управління розвідки

У розвідці зазначили, що вказані військовослужбовці також можуть бути причетні до вбивства ще кількох українських військовополонених пізніше у травні 2024 року. Про це, зокрема, свідчать отримані радіоперехоплення розмови окупантів, під час якої один із російських командирів штурмової роти віддає наказ своїм підлеглим розстріляти українських військових.

18 червня Костін повідомив, що на Донецькому напрямку фронту російські окупанти стратили бійця ЗСУ методом обезголовлювання.

Українські прокурори встановили особу українського військового, страченого окупантами на Донеччині.

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