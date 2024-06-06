Путін назвав нібито кількість полонених в України та Росії. ГУР спростувало

Андрій Юсов зауважив, що вся інформація про полонених відома Україні

Володимир Путін (Фото: EPA)

5 червня російський диктатор Володимир Путін під час пропагандистського заходу озвучив нібито число полонених українців та росіян. У коментарі LIGA.net представник Головного управління розвідки Андрій Юсов акцентував, що дані Путіна не відповідають дійсності й озвучені з пропагандистською метою.

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Диктатор стверджував, що в українському полоні буцімто перебувають 1 348 росіян, а у російському – 6 465 українських військових.

Представник ГУР зауважив, що ці заяви Путіна лунають напередодні важливих міжнародних заходів і подій Глобального саміту миру, де однією з ключових тем буде питання захисту прав військовополонених і повернення їх додому.

За словами Юсова, подібні заяви диктатора – це частина операції впливу, дезінформації і є ознакою того, що для Росії питання полонених також є болючим.

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Озвучене Путіним нібито з точністю до десятків число полонених не відповідає дійсності, зокрема щодо кількості військовополонених РФ в українському полоні, акцентував Юсов.

Проте Україна не буде називати альтернативні цифри, зауважив він.

"Україна дотримується своїх принципів, і, власне, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими конкретних цифр не називає, хоча працюють відповідні реєстри Координаційного штабу, Національного інформаційного бюро. Ведеться облік значно більш детальний і широкий, ніж навіть Міжнародним комітетом Червоного Хреста", – пояснив представник.

Юсов зауважив, що вся інформація про полонених відома українській стороні, а свою заяву Путін озвучив з пропагандистською метою.

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29 травня в Україні відкрили третій табір для утримання російських військовополонених й відправили туди перших росіян.

31 травня Україні вдалося повернути з російського полону 75 осіб.

15-16 червня у Швейцарії відбудеться Саміт миру. Президент Зеленський зазначав, що серед тем на заході буде звільнення полонених і повернення депортованих українців.

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