Переговори Зеленського у Катарі – президент розраховує на подальшу солідарність цієї країни

Очільники держав обговорили Саміт миру, на якому обговорюватимуть звільнення полонених і повернення депортованих українців

Фото: Офіс президента

У Катарі президент Володимир Зеленьский зустрівся з еміром країни шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані - українській лідер розраховує на подальшу солідарність цієї країни. Серед іншого, Катар сприяє поверненню українських дітей із країни-агресора Росії.

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Президент подякував емірові за підтримку українського суверенітету й територіальної цілісності та всіх ключових резолюцій ООН із засудження повномасштабної агресії РФ.

Зеленський наголосив, що розраховує на подальшу солідарність Катару з Україною у "цей історичний момент".

Голова держави зазначив важливість катарської підтримки формули миру, а також розповів про підготовку до Глобального саміту миру – серед тем там буде звільнення полонених і повернення депортованих українців.

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Також президент подякував Катару за сприяння в поверненні насильно вивезених загарбниками українських дітей і зазначив участь країни у відповідній Міжнародній коаліції – держави домовилися продовжити співпрацю щодо цього.

Серед іншого, сторони обговорили питання глобальної продовольчої безпеки та роботу експортного коридору в Чорному морі, Зеленський подякував голові Катару за участь в ініціативі "Зерно з України" та виділення коштів на її реалізацію. Зеленський запросив еміра відвідати Україну.

Судячи з фото, на зустрічі був також глава Офісу президента Андрій Єрмак та його заступник Ігор Жовква.

Станом на травень 2024 року, внаслідок війни в Україні вважають зниклою 2021 дитину.

5 червня Зеленський прибув до Катару, щоб провести переговори з очільником країни.

У Пекіні відбулися політичні консультації між Україною та Китайською народною республікою – говорили й про Саміт миру.

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