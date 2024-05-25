Внаслідок війни в Україні вважають зниклою 2021 дитину – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив, що з початком російсько-української війни ця проблема стала для України ще боліснішою

Дмитро Лубінець (Фото: Facebook)

25 травня відзначається Міжнародний день зниклих безвісти дітей. В Україні внаслідок війни вважають зниклою 2021 дитину. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Лубінець заявив, що з початком російсько-української війни ця проблема стала для України ще боліснішою.

"З початком російсько-української війни ця проблема стала для нас ще боліснішою: незаконні депортації, викрадення дітей росіянами, хаос, що коїться на тимчасово окупованих територіях… Все це тільки посилює проблему та збільшує кількість зниклих безвісти дітей. На сьогодні 2021 дитина вважається зниклою внаслідок війни Росії проти України", — зазначив він.

27 квітня Лубінець заявив, що Японія приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

За даними уповноваженого, станом на кінець січня 2024 року Україні вдалося повернути 518 дітей, серед яких 388 — ті, кого Росія депортувала на свою територію.

25 квітня Лубінець повідомив про те, що Україна передала Катару список з іменами 561 української дитини, яких незаконно вивезли окупанти РФ: цей список вже у російської сторони.

16 травня команда із Save Ukraine повернула з російської окупації родину із чотирма дітьми.

23 травня Україні вдалося повернути ще 13 дітей: сімох із них повернули з окупації, а ще шістьох — в межах реалізації затвердженого плану дій президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

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