Україні вдалося повернути додому ще 13 дітей – фото

За словами уповноваженого, хтось із повернутих нині дітей втратив батьків, когось батьки хотіли повернути самотужки, однак цього не дала зробити Росія

Фото: Telegram

Україні вдалося повернути ще 13 дітей: сімох із них повернули з окупації, а ще шістьох — в межах реалізації затвердженого плану дій президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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"Сьогодні ми вже зустріли дітей, яких із батьками чи законними опікунами розділила лінія фронту та окупанти", — написав Лубінець.

Фото: Telegram

За словами уповноваженого, хтось із повернутих нині дітей втратив батьків, когось батьки хотіли повернути самотужки, однак цього не дала зробити Росія, хтось мріяв, що виїде до рідних. Ті, хто повернувся з окупації та відвідав Центр захисту прав дитини, розповіли про свій шлях повернення.

Фото: Telegram

Лубінець розповів, що його вразила історія 15-річної дівчинки з Маріуполя.

"В її будинок влучив російський танк, тож вона з мамою знайшла прихисток у церкві, поки від уламків ракети дівчинка не отримала поранення голови (чим могла завинити ця дитина?)", — написав Лубінець.

Він додав, що після численних спроб та дій заради того, щоб виїхати на підконтрольну Україні територію, сім’ї це вдалося зробити.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

27 квітня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Японія приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

За даними уповноваженого, станом на кінець січня 2024 року Україні вдалося повернути 518 дітей, серед яких 388 — ті, кого Росія депортувала на свою територію.

25 квітня Лубінець повідомив про те, що Україна передала Катару список з іменами 561 української дитини, яких незаконно вивезли окупанти РФ: цей список вже у російської сторони.

16 травня команда із Save Ukraine повернула з російської окупації родину із чотирма дітьми.

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