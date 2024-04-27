Японія долучилася до коаліції з повернення дітей. Лубінець: Підтримують усі держави G7
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Японія приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Відтепер, за його словами, Україну підтримують усі держави G7.
"За такої потужної допомоги міжнародних партнерів ми примножимо зусилля й забезпечимо якісну реалізацію четвертого пункту Української формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб", — наголосив Лубінець.
Омбудсмен нагадав, що коаліція була започаткована у Києві 2 лютого 2024 року та є спільною ініціативою України й Канади.
"Загалом нас підтримує вже 36 держав. Дякую всім за допомогу Україні. Нашими спільними зусиллями ми возз'єднаємо більше українських дітей з родинами", — додав уповноважений Верховної Ради.
- За даними уповноваженого, станом на кінець січня 2024 року Україні вдалося повернути 518 дітей, серед яких 388 — ті, кого Росія депортувала на свою територію.
- 25 квітня Лубінець повідомив про те, що Україна передала Катару список з іменами 561 української дитини, яких незаконно вивезли окупанти РФ: цей список вже у російської сторони.
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