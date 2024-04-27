Японія долучилася до коаліції з повернення дітей. Лубінець: Підтримують усі держави G7

Коаліція була започаткована у Києві 2 лютого 2024 року та є спільною ініціативою України й Канади

Дмитро Лубінець (Фото: Facebook)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Японія приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Відтепер, за його словами, Україну підтримують усі держави G7.

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"За такої потужної допомоги міжнародних партнерів ми примножимо зусилля й забезпечимо якісну реалізацію четвертого пункту Української формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб", — наголосив Лубінець.

Омбудсмен нагадав, що коаліція була започаткована у Києві 2 лютого 2024 року та є спільною ініціативою України й Канади.

"Загалом нас підтримує вже 36 держав. Дякую всім за допомогу Україні. Нашими спільними зусиллями ми возз'єднаємо більше українських дітей з родинами", — додав уповноважений Верховної Ради.

За даними уповноваженого, станом на кінець січня 2024 року Україні вдалося повернути 518 дітей, серед яких 388 — ті, кого Росія депортувала на свою територію.

25 квітня Лубінець повідомив про те, що Україна передала Катару список з іменами 561 української дитини, яких незаконно вивезли окупанти РФ: цей список вже у російської сторони.

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