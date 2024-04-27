Япония вступила в коалицию по возвращению детей. Лубинец: Поддерживают все государства G7
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Япония присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Теперь, по его словам, Украину поддерживают все государства G7.
"При такой мощной помощи международных партнеров мы приумножим усилия и обеспечим качественную реализацию четвертого пункта Украинской формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц"", – подчеркнул Лубинец.
Омбудсмен напомнил, что коалиция была основана в Киеве 2 февраля 2024 года и является совместной инициативой Украины и Канады.
"В целом нас поддерживает уже 36 государств. Спасибо всем за помощь Украине. Нашими совместными усилиями мы воссоединим больше украинских детей с семьями", – добавил уполномоченный Верховной Рады.
- По данным Уполномоченного, на конец января 2024 года Украине удалось вернуть 518 детей, среди которых 388 — те, кого Россия депортировала на свою территорию.
- 25 апреля Лубинец сообщил о том, что Украина передала Катару список с именами 561 украинского ребенка, незаконно вывезенных оккупантами РФ: этот список уже у российской стороны.
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