Україна повернула тіла 140 полеглих оборонців

Після ідентифікації тіла передадуть родинам для поховання, зазначили в Коордштабі

Фото: Коордштаб

26 квітня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 140 полеглих оборонців. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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За даними Коордштабу, вдалося повернути в Україну 112 тіл оборонців, які воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів з Луганського напрямку, п’ять тіл оборонців із Сумського напрямку, тіла двох полеглих воїнів із Запорізького напрямку й одного військового – з Херсонського.

Репатрійовані тіла й останки військовослужбовців перевезуть до державних установ. Представники правоохоронних органів і судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла передадуть родинам для поховання, заявили в Коордштабі.