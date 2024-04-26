Україна повернула тіла 140 полеглих оборонців
26 квітня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 140 полеглих оборонців. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
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За даними Коордштабу, вдалося повернути в Україну 112 тіл оборонців, які воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів з Луганського напрямку, п’ять тіл оборонців із Сумського напрямку, тіла двох полеглих воїнів із Запорізького напрямку й одного військового – з Херсонського.
Репатрійовані тіла й останки військовослужбовців перевезуть до державних установ. Представники правоохоронних органів і судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла передадуть родинам для поховання, заявили в Коордштабі.
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