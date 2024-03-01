В Україні ідентифіковано тіла і фрагменти 2800 полеглих воїнів – омбудсмен

Військовий шеврон із малим гербом України (Фото - depositphotos.com)

Наразі ідентифіковано 2800 тіл і фрагментів українських військових, триває пошук їхніх рідних. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, посилаючись на дані міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

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Лубінець відзвітував про зустріч із членами сімей загиблих військовослужбовців, що відбулася 29 лютого.

"Через звернення членів сімей військовослужбовців зі скаргами на довготривалий термін ідентифікації невпізнаних тіл захисників наша інституція запросила представників державних органів для спілкування, з’ясування причин та обговорення шляхів, які допоможуть розв’язати проблему", – зазначив він.

Омбудсмен повідомив, що нині, зі слів глави МОЗ, понад 2800 тіл та фрагментів вдалося ідентифікувати. Триває процес пошуку їхніх рідних для повернення для поховання.

Лубінець зазначив, що, зі слів представників державних органів, рідні не можуть знайти тіл захисників, оскільки вони ще не передані українській стороні. Однак процес репатріації тіл відбувається і про це повідомляють публічно, запевнив він.

На зустрічі також порушувалися питання щодо термінів ідентифікації тіл та сповіщення родинам, роботи бази даних ДНК, комунікації зі слідчими, роботи експертів, алгоритмів ідентифікації тощо.

Станом на вересень 2023 року зниклими безвісти за особливих обставин вважалися 15 000 українців-військовослужбовців, а також 11 000 цивільних.

25 лютого 2024-го Зеленський вперше назвав втрати українських військових загиблими – 31 000. Він не став озвучувати кількість поранених та зниклих безвісти українських воїнів.

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