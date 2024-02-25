Зеленський вперше назвав втрати українських військових загиблими – 31 000

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

За час повномасштабної війни загинули 31 000 українських військових. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час форуму "Україна. Рік 2024".

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Відповідаючи на запитання щодо втрат у лавах Сил оборони за час повномасштабної війни, президент наголосив, що інформація від росіян про нібито понад 100 000 загиблих українських воїнів – "це все брехня і абсолютна маячня".

"Кожна людина – це великі втрати для нас… 31 000 військових українців загинули у цій війні. Не 300 000, не 150 000, що там бреше Путін зі своїм брехливим колом. Але, тим не менш, кожна ця втрата – це великі втрати для нас", – сказав Зеленський.

Він не став озвучувати кількість поранених та зниклих безвісти українських воїнів.

Втрати росіян загиблими, за словами президента, наразі становлять 180 000. До 500 000 – разом із пораненими.

Раніше президент не називав точної кількості загиблих українських воїнів. 23 лютого він озвучив співвідношення втрат в особовому складі російської армії до української – п'ять до одного.

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