"Один до п'яти". Зеленський назвав приблизні втрати в українській та російській арміях

На одного українського військового, який загинув у бою, припадає п'ятеро російських солдатів

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю FoX News, що приблизне співвідношення втрат в особовому складі російської армії до української – п'ять до одного.

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"Ми знаємо, що десятки тисяч людей було вбито. Десятки тисяч дітей були депортовані. Якщо порівнювати кількість загиблих солдатів, я б сказав, відношення один до п'яти. На одного українського військового, який загинув у бою, припадає п'ятеро російських солдатів. Це приблизна статистика", – поділився глава держави.

20 лютого російські пропагандисти та українські канали, які висвітлюють війну, написали про удар Сил оборони по полігону у тимчасово окупованому Трудівському Донецької області 20 лютого та масову загибель окупантів.

Загарбники заявили, що на полігоні загинули бійці 36 гвардійської мотострілецької бригади з Забайкалля, повідомляється про щонайменше 60 загиблих.

22 лютого українські військові вдарили по скупченню російських окупантів на полігоні на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк уточнила, що внаслідок удару по локації ворог втратив щонайменше 60 людей, точні деталі дорозвідуються.

Нещодавно Росія запустила інформаційно-психологічну спецоперацію про нібито загибель українських воїнів під час удару по Селидовому 13 лютого.

У листопаді 2023 року на полігоні Кузьмінський в Ростовській області РФ 12 морських піхотинців-контрактників самоліквідувалися, необережно підірвавшись на заряді для РПГ-7.

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