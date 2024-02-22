ЗСУ підтвердили удар по полігону росіян під Кринками. Втрачено щонайменше 60 осіб

Удари по полігону в Подо-Калинівці (Фото: скриншот з відео)

У Силах оборони підтвердили удар по полігону росіян у Подо-Калинівці на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі каналу Київ 24.

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За її словами, окупанти влаштували "профанацію" із встановленням прапора у Кринках, яке завершилося втечею із селища.

"Феєрично завершилося тим, як відпрацювали по одному з полігонів, де, власне, і готують відповідні штурмові групи", – сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що внаслідок удару по локації ворог втратив щонайменше 60 людей, точні деталі дорозвідуються.

Подробиці удару та відео прильотів можна переглянути за посиланням.

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