ЗСУ: Росія запустила фейк про загибель бійців 3 штурмової у Селидовому. "Збивають" Сирського

Лиховій заявив, що ніякого полігону за 20 кілометрів від лінії фронту бути не може, а тим більше скупчень бійців

Дмитро Лиховій (Фото: Дмитро Лиховій/Facebook)

Росія запустила інформаційно-психологічну спецоперацію про нібито загибель українських воїнів під час удару по Селидовому 13 лютого. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

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За його словами, росіяни почали розганяти інформацію про те, що вони вразили ракетами "полігон" із бійцями 3 окремої штурмової бригади і вигадали цифри про "сотні загиблих".

"Мовляв, ось як починає новий головнокомандувач ЗСУ. Зараз вже можна стверджувати напевно, що ця російська брехня випередила основні ракетні удари по Селидовому й околицях. Через бардак іпсошний "постріл" був передчасним і виявився холостим. Російський віз підчепили попереду коняки", – сказав Лиховій.

Він зазначив, що таких втрат у зоні відповідальності угруповання не було загалом.

"Та й якщо подумати. Який "полігон" за 20 км від лінії фронту? Які шикування, скупчення? Цього зараз немає і бути не може. Як і немає в районі Селидового тих військових частин, про які бреше московська пропаганда", – резюмував військовий.

Командир 47 ОМБр: Авдіївка не буде оточена, доки ми маємо сили. "М'ясних хвиль" уже нема.

Представник 110 бригади Іван Сєкач заявив про прибуття підкріплень до Авдіївки.

За словами генерала Тарнавського, росіяни зараз намагаються перерізати дорогу до Авдіївки.

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