ВСУ: Россия запустила фейк о гибели бойцов 3 штурмовой в Селидово. "Сбивают" Сырского

Лиховий заявил, что никакого полигона в 20 километрах от линии фронта быть не может, а тем более скоплений бойцов

Дмитрий Лиховий (Фото: Дмитрий Лиховий/Facebook)

Россия запустила информационно-психологическую спецоперацию о якобы гибели украинских воинов при ударе по Селидово 13 февраля. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Дмитрий Лиховий.

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По его словам, россияне начали разгонять информацию о том, что они поразили ракетами "полигон" с бойцами 3 отдельной штурмовой бригады и выдумали цифры о "сотнях погибших".

"Мол, вот как начинает новый главнокомандующий ВСУ. Сейчас уже можно утверждать наверняка, что эта российская ложь опередила основные ракетные удары по Селидово и окрестностям. Из-за бардака ипсошный "выстрел" был преждевременным и оказался холостым. Российскую телегу подцепили впереди лошади", — сказал Лиховий.

Он отметил, что таких потерь в зоне ответственности группировки не было вообще.