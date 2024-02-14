ВСУ: Россия запустила фейк о гибели бойцов 3 штурмовой в Селидово. "Сбивают" Сырского
Россия запустила информационно-психологическую спецоперацию о якобы гибели украинских воинов при ударе по Селидово 13 февраля. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Дмитрий Лиховий.
По его словам, россияне начали разгонять информацию о том, что они поразили ракетами "полигон" с бойцами 3 отдельной штурмовой бригады и выдумали цифры о "сотнях погибших".
"Мол, вот как начинает новый главнокомандующий ВСУ. Сейчас уже можно утверждать наверняка, что эта российская ложь опередила основные ракетные удары по Селидово и окрестностям. Из-за бардака ипсошный "выстрел" был преждевременным и оказался холостым. Российскую телегу подцепили впереди лошади", — сказал Лиховий.
Он отметил, что таких потерь в зоне ответственности группировки не было вообще.
"Да и если подумать. Какой "полигон" в 20 км от линии фронта? Какие построения, скопления? Этого сейчас нет и быть не может. Как и нет в районе Селидово тех воинских частей, о которых лжет московская пропаганда", — резюмировал военный.
- Командир 47 ОМБр: Авдеевка не будет окружена, пока у нас есть силы. "Мясных волн" уже нет.
- Представитель 110 бригады Иван Секач заявил о прибытии подкреплений в Авдеевку.
- По словам генерала Тарнавского, россияне сейчас пытаются перерезать дорогу в Авдеевку.
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