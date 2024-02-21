Росіяни пишуть про удар по полігону в Трудівському з HIMARS та десятках загиблих: фото 18+
Російські пропагандисти та українські канали, які висвітлюють війну, написали про удар Сил оборони по полігону у тимчасово окупованому Трудівському Донецької області 20 лютого та масовій загибелі окупантів.
Загарбники заявили, що на полігоні загинули бійці 36 гвардійської мотострілецької бригади з Забайкалля, повідомляється про щонайменше 60 загиблих.
Пишуть про удар касетними боєприпасами із системи HIMARS, коли три роти бригади вишикувалися в поле в очікуванні прибуття генерал-майора Олега Мойсеєва, який командує 29 армією східного округу.
Зазначається, що у серпні 2023 року Мойсеєв був героєм фільму пропагандиста Володимира Соловйова.
У мережі також публікують фото з місця удару. Увага! Знімки містять чутливі кадри.
- Нещодавно Росія запустила інформаційно-психологічну спецоперацію про нібито загибель українських воїнів під час удару по Селидовому 13 лютого.
- У листопаді 2023 року на полігоні Кузьмінський в Ростовській області РФ 12 морських піхотинців-контрактників самоліквідувалися, необережно підірвавшись на заряді для РПГ-7.
- 31 грудня 2022 року українські військові завдали удару по розташуванню армії Росії в Макіївці. Пізніше Міноборони РФ заявило, що зросла кількість загиблих російських військових від українського удару по ПТУ в Макіївці.
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