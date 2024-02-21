Росіяни пишуть про удар по полігону в Трудівському з HIMARS та десятках загиблих: фото 18+

Пропагандисти визнали загибель щонайменше 60 російських окупантів під час удару по полігону

Запуск ракет HIMARS (Фото: скриншот із відео)

Російські пропагандисти та українські канали, які висвітлюють війну, написали про удар Сил оборони по полігону у тимчасово окупованому Трудівському Донецької області 20 лютого та масовій загибелі окупантів.

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Загарбники заявили, що на полігоні загинули бійці 36 гвардійської мотострілецької бригади з Забайкалля, повідомляється про щонайменше 60 загиблих.

Пишуть про удар касетними боєприпасами із системи HIMARS, коли три роти бригади вишикувалися в поле в очікуванні прибуття генерал-майора Олега Мойсеєва, який командує 29 армією східного округу.

Зазначається, що у серпні 2023 року Мойсеєв був героєм фільму пропагандиста Володимира Соловйова.

У мережі також публікують фото з місця удару. Увага! Знімки містять чутливі кадри.

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