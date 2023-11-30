У Росії 12 морпіхів самознищилися на полігоні – розпалили багаття поряд із боєприпасами

На полігоні в Ростовській області РФ 12 морських піхотинців-контрактників самоліквідувалися, необережно підірвавшись на заряді для РПГ-7

РПГ-7 (Фото - військові ресурси країни-агресора)

На полігоні Кузьмінський у Ростовській області РФ 12 морських піхотинців-контрактників самоліквідувалися, необережно підірвавшись на заряді для РПГ-7. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на повідомлення у соцмережах країни-агресора.

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Три незалежні один від одного джерела в силових структурах, армії та слідчих органах Росії повідомили місцеві медіа, що 3 листопада контрактники-морпіхи з Владивостока розпалили на полігоні багаття поруч зі штабелем боєприпасів. Один із зарядів для ручного протитанкового гранатомета скотився в багаття і здетонував.

За повідомленнями, вісім морпіхів загинули на місці, ще вісім поранено, четверо з них померли вже у лікарні.

Жодні офіційні структури країни-агресора про інцидент не повідомляли.

Ростовські місцеві медіа вже 4 листопада дізналися про те, що сталося, від одного з військових, який теж перебував на полігоні, але перевірити інформацію в кількох джерелах вдалося лише за кілька тижнів.