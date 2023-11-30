В России 12 морпехов самоуничтожились на полигоне – разожгли костер рядом с боеприпасами

На полигоне в Ростовской области РФ 12 морских пехотинцев-контракников самоликвидировались, по неосторожности подорвавшись на заряде для РПГ-7

РПГ-7 (Фото - военные ресурсы страны-агрессора)

На полигоне Кузьминский в Ростовской области РФ 12 морских пехотинцев-контракников самоликвидировались, по неосторожности подорвавшись на заряде для РПГ-7. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сообщения в соцсетях страны-агрессора.

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Три независимых друг от друга источника в силовых структурах, армии и следственных органах России сообщили местным медиа, что 3 ноября контрактники-морпехи из Владивостока разожгли на полигоне костер рядом со штабелем боеприпасов. Одна из зарядов для ручного противотанкового гранатомета скатился в костер и сдетонировал.

По сообщениям, восемь морпехов погибли на месте, еще восемь были ранены, четверо из них умерли уже в больнице.

Никакие официальные структуры страны-агрессора об инциденте не сообщали.

Ростовские местные медиа уже 4 ноября узнали о произошедшем от одного из военных, который тоже находился на полигоне, но проверить информацию в нескольких источниках удалось только через несколько недель.