В России 12 морпехов самоуничтожились на полигоне – разожгли костер рядом с боеприпасами
На полигоне Кузьминский в Ростовской области РФ 12 морских пехотинцев-контракников самоликвидировались, по неосторожности подорвавшись на заряде для РПГ-7. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сообщения в соцсетях страны-агрессора.
Три независимых друг от друга источника в силовых структурах, армии и следственных органах России сообщили местным медиа, что 3 ноября контрактники-морпехи из Владивостока разожгли на полигоне костер рядом со штабелем боеприпасов. Одна из зарядов для ручного противотанкового гранатомета скатился в костер и сдетонировал.
По сообщениям, восемь морпехов погибли на месте, еще восемь были ранены, четверо из них умерли уже в больнице.
Никакие официальные структуры страны-агрессора об инциденте не сообщали.
Ростовские местные медиа уже 4 ноября узнали о произошедшем от одного из военных, который тоже находился на полигоне, но проверить информацию в нескольких источниках удалось только через несколько недель.
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